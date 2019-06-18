Hülya Avşar, banyo sonrası pozuyla takipçilerini mest etti
Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, banyo sonrası yaptığı bornozlu paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Avşar, yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Avşar son olarak banyo sonrası bornozlu fotoğrafını paylaştı.
GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARIYOR
Son olarak kendi imzasını taşıyan Selfie adlı filmle hayranlarıyla buluşan Hülya Avşar, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Çoğunlukla yorumsuz paylaşımlara imza atan Hülya Avşar bu defa da banyo sonrası bir selfiesini paylaştı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Avşar'ın bu karesi 20 binin üzerinde beğeni aldı.
İşte doğallığıyla göz kamaştıran Hülya Avşar'ın yeni paylaşımı:
YORUMLAR (18)
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HÜLYA VE AVŞAR KELİMELERİNİ KİRLETMESİN YETER.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BoşlukCevap Yaz Yayından Kaldır
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NEFRET , NEFRET VE DAHA ÇOK NEFRETCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Buruşmuşsun nene bırak bu işleri ahirete hazırlık yap artıkCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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BANA NE?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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