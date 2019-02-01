Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi

Sezeryan doğumun azaltılacağına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde normal doğumu teşvik etmek, sezaryenleri azaltmak üzere ebelik mesleğini gebelik ve doğum sürecinin merkezine yerleştirmek istiyoruz" dedi.

'GEREKLİ DURUMDA BAŞVURULABİLECEK BİR İŞLEM'

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sezaryen anne ve bebeğin sağlığının gerektirdiği durumlarda başvurulabilecek cerrahi bir işlemdir. Yeni dönemde normal doğumu teşvik etmek, sezaryenleri azaltmak üzere ebelik mesleğini gebelik ve doğum sürecinin merkezine yerleştirmek istiyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İşte o tweet;