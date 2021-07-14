Hrant Dink cinayetinde gerekçeli karar! Gülen dahil 11 firarinin mal varlığına el konuldu

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz aylarda karara bağladığı gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karara göre cinayet, öncesinde FETÖ mensupları eliyle tasarlanıp adım adım yürürlüğe koymak suretiyle gerçekleştirildi. Cinayetin önlenmesini sağlayacak deliller gizlendi. Ayrıca Gülen dahil 11 firari sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. 4 bin 532 sayfalık kararda, "En başından itibaren örgütsel iş birliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü tarafından, mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği" kaydedildi.

Cinayetin gerçekleşmesine giden süreçte tespit edilen eylemlerle sanıkların FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakları hakkında detaylara dikkati çekilen gerekçeli kararda, cinayetin işlenmesinde tespit edilen sorumluluklarının yanında, örgütle irtibat ve iltisakı ile sonraki eylemlerinden dolayı yapılan tespitlerle örgüt mensubu oldukları anlaşılan sanıklardan Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Faruk Sarı'nın örgütün çıkarlarını gözeterek birlikte hareket ettikleri vurgulandı.

DELİLLERİ YOK ETTİLER

Gerekçeli kararda, bu sanıkların konumları nedeniyle gereken tedbirleri alıp müdahale etmek yerine cinayetin gerçekleşmesini, bunun öncesi ve sonrasında bilgi, kayıt ve belgelerin yok edilmesini sağladıklarını aktarılarak, Planlı İstihbarat Operasyonları (PİO) uygulaması ve İstihbarat Dairesi Başkanlığında bulunan İstihbarat Değerlendirme Projesi (İDP) kayıtları ile tüm istihbarat ağının bulunduğu bilgi havuzuna ilgili verilerin kaydedilmesi işlemlerini yapmamalarının yanında yapılan kaydı ise cinayetin hemen sonrasında sildikleri ifade edildi.

Kararda, kendilerinden olmayan sıralı amirlerine bu önemli istihbari bilgileri vermeyip gizleyen bu sanıkların emri altındakilere tanzim ettirdikleri gerçeğe aykırı tutanaklarla en önemli bilgi kaynağı yardımcı istihbarat elemanının istihbarat görevinin dışına çıkarılmasını sağladıkları kaydedildi.

TAKİP ETTİRMİŞLER

Gerekçeli kararda, "Sanık Muharrem Demirkale'nin maktulün ev ve işyerlerinin cinayet öncesinde emri altındakilerce keşfinin yaptırıldığı, failin cinayet günü takip edildiği, bu takibi yapan kişilerin sanık Ali Fuat Yılmazer ile irtibat halindeki sanık Demirkala'nin emir ve komutasındaki unsur elemanları olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI KARARI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 11 firari sanığın kaçak sayılarak mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

MALLARIN YÖNETİMİ İÇİN KAYYUM ATANACAK

Heyet, yapılacak TAKBİS mal varlığı sorgusunda sanıklara ait ara ve taşınmaz tespit edildiği takdirde ilgili trafik tescil ve tapu müdürlüklerine müzekkere yazılarak tedbir şerhlerinin işlenmesinin istenilmesine hükmedildi. Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılarak sanıklara ait vadeli-vadesiz tüm hesapları ile kiralık kasa mevcutlarının tespit edilerek el koyma kararının uygulanmasının istenilmesine, el konulması kararı üzerine tedbir şerhi işlenecek mevduat ile taşınır ve taşınmaz malların yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasına da karar verildi.

ZEKERİYA ÖZ İLE İLGİLİ KARAR BİR SONRAKİ CELSE ALINACAK

Heyet kararında, sanık Zekeriya Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın mahkemeye dönmediği dikkate alınarak evrak geldikten sonra kaçak sayılma ve el koyma kararının bir sonraki celse karar bağlanacağını belirtti.

EKREM DUMANLI İÇİN KAÇAKLIK İLANI VERİLECEK

Ayrıca sanık Ekrem Dumanlı için de kaçak şartları oluştuğundan gazete ilanı ile ve ikamet adresine asılarak ilan yapılmasınaikametgah adresine ilan yapılmasına ilan yapıldıktan 15 gün sonra mahkemeye katılmaması durumunda kaçak kararı verilerek el koyma kararının ve taşınır ve banka hesaplarının tespiti için müzekkere yazılmasının celse arasında karara bağlanmasına da hükmedildi. Sanıkların yakalama ve iade taleplerinin beklenmesine karar verilerek duruşma 29 Eylül'e bırakıldı.