Hostes kızın gizli sevgilisiyle otel fantezisi feci bitti!

Rusya'da gizli sevgilisiyle otelde buluşan 23 yaşındaki hostesin cansız bedeni küvette bulundu.

23 yaşındaki hostes kadın ve sevgilisi, otelde buluşarak bir oda kiraladı. Çift odaya yerleştikten birkaç saat sonra erkek resepsiyona gitti. Odayı bir gün daha kiralamak istedi. Ardından bir taksi çağırıp otelden ayrılan gizli sevgili, kayıplara karıştı.

İki gün sonra odaya giren kat görevlileri banyodaki küvetin içerisinde kadının cesedi ile karşılaştı. İçi su dolu olan küvette kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

HOSTES OLMAK İÇİN MOSKOVA'YA TAŞINMIŞ

Korkunç şekilde hayatın kaybeden 23 yaşındaki Albina Mukhametzyanova, yıllardır hostes olma hayali kurduğu öğrenildi.Bundan üç ay önce hostes olmak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya taşınangenç kız, daha önce Tatar şehri Naberezhnye Chelny'de (Yarçallı) yaşıyordu.

I FLY isimli havayolunda çalışmaya başlayan Albina Mukhametzyanova,Çin, Vietnam ve bazı Rusya şehirlerine gerçekleştirilen uçuşlarda hosteslik yapıyordu.

UYGULAMADAN TANIŞMIŞ OLABİLİRLER

Genç hostes, Moskova Vnukovo Havalimanı'na yakın bir otelde sık sık kalıyordu. Resepsiyon görevlileri gizli sevgilinin kim olduğuna dair bilgiler verdi. Buna göre, bazı günlerde 25 yaşında Nikita E. ile birlikte oda kiralıyorlardı.

Albina ve Nikita'nın cep telefonu üzerindeki bir uygulamadan tanıştıkları tahmin ediliyor.

Albina'nın ailesi ve arkadaşlarının Nikita'dan haberi yok. Ölümünden bir süre önce 26 yaşındaki kız kardeşi Landysh ile ettiği sohbette, erkek arkadaşının olmadığını ve böyle şeyleri düşünmek için çok genç olduğu söylemiş.

Kız kardeşi olaya dair "Sosyal medyada çok fazla takipçisi vardı. Ama biriyle ciddi anlamda iletişim kurduğunu görmedim. Böyle bir şey olsa bana anlatırdı. Birbirimizin en yakınıyız" ifadelerini kullandı.

Cinayeti araştıran polisler, ipuçları bulabilmek için otel odasını aradı.Aynı zamanda işe yarayabilecek bilgiler bulmak için Albina'nın sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, herhangi bir sonuca ulaşamadı.