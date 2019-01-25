Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Buse Aranıyor (2)

Antalya'nın Kemer ilçesindehortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobilden çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Ayla Akkın hastanede tedavi altına alındı. Acılı anne kendine gelir gelmez dereye uçan araçta kaybolan kızı Buse Acar'ın bulunup bulunmadığını sordu.

DEREYE UÇAN ARAÇTAN ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA KURTULDU

Antalya Kemer'de çıkan fırtına ve hortum sonrası Ağva Deresi'ne uçan otomobilden kurtularak, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Ayla Akkın, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Boyun ve bel bölgesinden aldığı darbelerle yaralandığı tespit edilen Akkın, gözlem altında tutuluyor.

İLK SÖZÜ "KIZIMDAN HABER VAR MI?" OLDU

Acılarını hissetmediğini, tek düşüncesinin dereye uçan araçta kaybolan kızı Buse Acar'ın bulunması olduğunu dile getiren Ayla Akkın'ın, kendisine geldikten sonraki ilk sözleri "Kızımdan haber var mı? Kızım bulundu mu?" oldu. Yakınlarının teskin ettiği Akkın, "Kızımdan gelecek haber, benim için her şeyden, canımdan da önemli" dedi.

HORTUMUN UÇURDUĞU ARAÇTA GENÇ KIZ BULUNAMADI

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden otomobilleriyle çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. Ayla Acar'ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi'ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunamayan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları arama çalışmaları dün gece havanın kararması nedeniyle durdurulmuştu. Çalışmalar bugün sabah saat 08.30 itibariyle yeniden başladı.

Kaynak: DHA