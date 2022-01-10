Honduras'ta yerli Lenca grubunun lideri silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta yerli Lenca grubunun liderinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Polis Sözcüsü Cristian Manuel Nolasco, grubun lideri Pablo Isabel Hernandez'in babası ve kardeşleriyle kiliseye giderken San Marcos de Caiquin kasabası yakınlarında silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Nolasco, Hernandez'e kurulan pusunun kişisel veya siyasi anlaşmazlıklarla ilgili olabileceğini belirtti.

Honduras Halkı Medya Derneğinden yapılan açıklamada, cinayetin ifade özgürlüğüne ve insan haklarına yapılan bir başka saldırı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Hernandez, "Lencaların Yerli Sesi - Tenan Radyosu" olarak bilinen bir radyo istasyonunun müdürü olarak görev yapıyordu, eğitim ve çevre projelerinde de aktif olarak yer alıyordu.

Honduras'ta 2020'de Lenca grubu aktivistlerinden Juan Carlos Cerros Escalante, Nueva Granada kasabasında vurularak öldürülmüştü.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet