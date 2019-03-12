Hollywood yıldızı James Franco 15 Yaş Küçük Sevgilisini Öpmelere Doyamadı

Hollywood yıldızı James Franco 15 Yaş Küçük Sevgilisini Öpmelere Doyamadı

Hollywood yıldızı James Franco ve iki yıldır birliktelik yaşadığı Isabel Pakzad, Miami tatilinde sarmaş dolaş görüntülendi. Franco, sevgilisini adeta öpmelere doyamadı.

Hollywood yıldızı James Franco 15 Yaş Küçük Sevgilisini Öpmelere Doyamadı

ABD'li oyuncu James Franco ile model sevgilisi Isabel Pakzad, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de lüks bir otelin havuz başında objektiflere takıldı.

Sarmaş dolaş şezlongda yatan çiftin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

ÖPMELERE DOYAMADI

Birbirine aşkla bakan 40 yaşındaki aktör ile 15 yaş küçük sevgilisinin samimi halleri dikkat çekti. Franco, bir ara genç sevgilisini öpmelere doyamadı. Uzun uzun güneşlenen, şezlongda sohbet eden ve kitap okuyan çift, son derece keyifli görünüyordu.

FAZLA KİLOLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ünlü model, çok renkli üçgen bir bikini tercih etmişti. Mavi bir deniz şortu giyen 40 yaşındaki Franco'nun ise biraz kilo aldığı gözlerden kaçmadı.

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