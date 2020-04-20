Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
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Sağlık

Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı

Birçok insanın ilgi duyduğu ancak sosyal hayatı etkilediği için yaptırmaya cesaret edemediği yüz germe ameliyatlarında yeni bir dönem başladı. Dr. Zekeriya Kul, bu amaçla son zamanlarda geliştirilen ve insanların günlük hayatını çok fazla etkilemeyen yeni yöntemleri anlattı.

20.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:21
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı

Son yıllarda, yüz germe ameliyatlarına olan ilginin gittikçe arttığınıgörüyoruz. Bugüne kadar ameliyat sonrası iyileşme sürecinden ötürü iş ve sosyal hayatlarından fazla uzaklaşamayanlar için, son dönemde geliştirilen özel cerrahi yöntemler müjde niteliği taşıyor.

AMELİYAT ŞEKLİ, SOSYAL HAYATTAN UZAKLAŞMANIZI ENGELLİYOR

Anatomik bilgilerimizin derinleşmesiyle beraber, farklı teknik ve yöntemlerle gerçekleştirdiğimizyüz germe ameliyatları, hem daha doğal ve etkili sonuç hem de hızlı bir iyileşmesüreci elde edilmesini sağlıyor. Ameliyatlar, yüzünüzün güvenli anatomik boşlukları içerisinde ilerleyerek gerçekleştiriliyor. Bu da damar-sinir yapılarının daha fazla korunmasına ve şişlik ya da morluk gibi,sosyal hayattan uzaklaşmanıza neden olan problemlerin daha az görülmesine neden oluyor.

Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul

GENÇ YAŞTA OLMAK, YÜZ GERME AMELİYATINA ENGEL DEĞİL

Yeni teknikler aynı zamanda yüz germe ameliyatı yaptırmak için belli bir yaşın üstünde olmanızı da gerektirmiyor. 30 yaşında olmasına rağmen yanak bölgesindeki sarkmadan ötürü çene hattı kaybolan bir hastasını anlatan Dr. Kul, ''Bu problemimietkili ve kalıcı olarak çözecek tek yöntemin yüz germe ameliyatı olduğunuvebu ameliyatı şimdi yaptırmadığım taktirde uzun yıllar bununla yaşamak zorunda kalacağımıbiliyorum.'' dedi. Gerçekten de genç yaşta olmak yüz germe ameliyatı olmanıza engel teşkil etmiyor. Çünkü, yüz germe ameliyatını bahsedilen anatomik boşlukları kullanarak yapıyor olmak dokuların yapısının bozulmasını engelliyor ve arzu edildiğinde ikinci bir germe ameliyatının 10-15 yıl sonra tekrar yapılabilmesine imkan tanıyor.

HOLLYWOOD STARLARININ UYGULADIĞI YENİ TEKNİK İLE YÜZ GERME ARTIK ZOR DEĞİL

''AMELİYATLA KALICI SONUÇLAR ELDE EDİLİYOR''

Popüler bir yüz germe ameliyatı olan endoskopik şakak germe ameliyatından bahseden Dr. Kul, ''Bu ameliyatla, şakak bölgesindeki gevşekliği ortadan kaldırıyor, kaş kuyruğunu dışa ve yukarıya doğru çekiyor ve gözlere badem şekli verebiliyoruz. Bu ameliyatı bir kamera yardımı ile saçlı deriden küçük kesiler ile girip, gene anatomik boşluklar içinde ilerleyerek gerçekleştirdiğimizden,herhangi bir iz kalmıyor veiyileşme süreci de oldukça hızlı ilerliyor. Bayanların saçlarını geriye doğru topladığında elde ettikleri kaş ve gözlerdeki çekikliği, hatta orta yüz bölgesindeki gerilmeyi bu ameliyat sayesinde kalıcı olarak elde edebiliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İş ve sosyal hayata kısa sürededönüşün önemi arttıkça ameliyat sonrası iyileşme sürelerinin kısalması zorunlu hal alıyor. Anatomik yaklaşım içinde gerçekleştirilen yüz germe ameliyatları hem etkinliğinin artmış olması hem de iyileşme sürelerinin kısalması nedeniyle gün geçtikçe daha fazla ilgi görecektir.

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