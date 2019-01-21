Hollywood Devlerinin Aşkı! Brad Pitt ve Charlize Theron Aşk Yaşıyor!
Angelina Jolie ile sorunlu geçen ayrılıkları sonrası Brad Pitt'en yeni bir aşk haberi gündeme geldi. Brad Pitt'in, Charlize Theron ile yeni bir aşka yelken açtıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
2 yıl önce Angelina Jolie ile ayrılık kararı alan ve bu ayrılık haberi ile gündeme sürekli gelen Brad Pitt, bu sefer magazine gündemine sevindirici bir haberle geldi. 55 yaşındaki Pitt'in Hollywood'un bir diğer ünlü ismi Charlize Theron ile aşk yaşadığı iddiası ortalıkta dolaşıyor.
CHARLİZE THERON'UN ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÇİFTİ TANIŞTIRDI
İngiliz The Sun gazetesinin yazısına göre 12 Ocak'ta Hollywood'daki Cheteau Marmont'ta Roma filminin gösterimi sonrası samimi görüntüler veren Pitt ve Theronu'u iddialara göre Charlize Theron'un eski sevgilisi Sean Penn'in tanıştırdığı söyleniyor. Aralarında 12 yaş olan çift için ABD basınında birliktelik haberi oldukça olumlu karşılandı. Devlerin aşkı, uyumlu bulunuyor.
YORUMLAR (17)
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böyle bir hatunum olsun ömür boyu hizmetkarı olurum :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aslı sen erkekmisin bi bayan böyle şeyler yazmazCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BRAD PİTT 55 YAŞINDA BELKİ AMA BİZİM GENÇLERİN ÇOGUNDAN DAHA İYİ İŞ BİTİRİR EMİNİM.Cevap Yaz 3 11 Yayından KaldırASLİYA: Seninde aklin hep işte be kardeşim5 Yayından Kaldır
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bir bu adam, bir de tom cruise bir de hakan peker yaşlanmayacak galiba.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır