Hollywood Devlerinin Aşkı! Brad Pitt ve Charlize Theron Aşk Yaşıyor!

2 yıl önce Angelina Jolie ile ayrılık kararı alan ve bu ayrılık haberi ile gündeme sürekli gelen Brad Pitt, bu sefer magazine gündemine sevindirici bir haberle geldi. 55 yaşındaki Pitt'in Hollywood'un bir diğer ünlü ismi Charlize Theron ile aşk yaşadığı iddiası ortalıkta dolaşıyor.

CHARLİZE THERON'UN ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÇİFTİ TANIŞTIRDI

İngiliz The Sun gazetesinin yazısına göre 12 Ocak'ta Hollywood'daki Cheteau Marmont'ta Roma filminin gösterimi sonrası samimi görüntüler veren Pitt ve Theronu'u iddialara göre Charlize Theron'un eski sevgilisi Sean Penn'in tanıştırdığı söyleniyor. Aralarında 12 yaş olan çift için ABD basınında birliktelik haberi oldukça olumlu karşılandı. Devlerin aşkı, uyumlu bulunuyor.