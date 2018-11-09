Hollandalı Sanatçı İstanbul'da Gözaltına Alındı
Hollandalı fotoğraf sanatçısı Naomi Manuela Mans, vücuduna sardığı 5 kilo 358 gram kokain ile İstanbul Havalimanında yakalandı.
İstanbul Atatürk Havalimanında profil analiz uzmanı polislerin şüphesi üzerine durdurulup üst araması yapılan Hollanda uyruklu Naomi Manuela Mans isimli kadının vücuduna sardığı korseden 5 kilo 358 gram kokain ele geçirildi. Brezilya'dan Hollanda aktarmalı olarak Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki kuryenin ülkesinde fotoğraf sanatçısı olduğu öğrenildi.
TEDİRGİNLİĞİ POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı olarak Atatürk Havalimanında konuşlandırılan profil analiz uzmanları önceki hafta Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen 27 yaşındaki Naomi Manuela Mans'ın telaşlı hal ve hareketlerinden şüphelenerek kendisini durdurup arama odasına götürdü.
ÖZEL YAPIM KURYE
Arama odasında önce yanında bulunan valizi aranan Mans'ın aramada bir şey çıkmayınca üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında vücuduna çelik yelek şekline benzer bir şekilde korse sarılı olduğu görülen genç kadının korsesi üzerinden çıkarılarak incelemeye alındı. Yapılan incelemede korsenin altına sarılı özel bölmelere plakalar halinde gizlenmiş 5 kilo 358 gram uyuşturucu kokain maddesi bulan ekipler kendisini gözaltına alıp emniyete götürdü.
PARA OLDUĞUNU BİLİYORMUŞ
Yapılan soruşturmada Brezilya'dan Hollanda aktarmalı olarak İstanbul'a geldiği ve uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin kuryesi olduğu belirlenen genç kadının emniyette verdiği ifadesinde korsenin özel bölmelerinde bulunanları uyuşturucu olarak değil de para olarak bildiğini ifade ettiği öğrenildi. Ülkesinde fotoğraf sanatçısı olduğu ve İstanbul'a turizm amaçlı geldiğini de ifadesinde belirten genç kadın sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Polisin kuryenin İstanbul'daki bağlantıları ve uyuşturucuyu teslim edeceği şahıslarla ilgili çalışması devam ediyor.
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beş kilocuk şeyi sokamadınmı bir yerine geri zekalı gerçi burası türkiye inine bile girerler bulurlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah bizi kemalistlerden korusun!Cevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır01CCC01: evet korusun, cünkü kemalistler hain ve din düsmanlarini hic sevmez ve nefret ederler. . . . .2 1 Yayından KaldırDEDE: SAÇMALAMAYIN4 Yayından KaldırHESAP SORAN: Niye Kemalistler sana bir şey mi yaptı. ..3 1 Yayından Kaldır