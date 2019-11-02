Hollanda'da F-35 savaş uçağının karşılamasında köpük sıkılınca renkli görüntüler ortaya çıktı

02.11.2019 09:02

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen ilk F-35'in karşılama töreninde büyük bir aksilik yaşandı. Hollanda'da görev yapmaya başlayacak ilk uçak Leeuwarden Hava Üssü'ne indi. Beşinci nesil olma özelliği bulunan F-35 savaş uçağı, havacılık geleceği olan "su tagı" ile karşılandı.

UÇAK İNCELEMEYE ALINDI

Ancak itfaiyelerden birinin su yerine köpük sıkması nedeniyle F-35 pilotu şaşırıp kaldı ve bir kaç saniye sonra uçağı durdurmak zorunda kaldı. Köpük içinde kalan F-35, yaşanan olay sonrası incelemeye alındı.

BİR ÖNCEKİ ACİL DURUMDAN KALMIŞ

Yapılan incelemede, itfaiye ekiplerinin törenden önce bir F-16 uçağının acil inişi nedeniyle hazırlık yaptığı ve itfaiyenin sistemi köpük sıkma durumunda unuttuğu ortaya çıktı.