Hollanda'da F-35 savaş uçağının karşılamasında köpük sıkılınca renkli görüntüler ortaya çıktı
İlk F-35'ine kavuşan Hollanda'da, uçağın karşılanma töreninde ilginç bir olay yaşandı. Beşinci nesil savaş uçağı su yerine köpük sıkılarak karşılanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen ilk F-35'in karşılama töreninde büyük bir aksilik yaşandı. Hollanda'da görev yapmaya başlayacak ilk uçak Leeuwarden Hava Üssü'ne indi. Beşinci nesil olma özelliği bulunan F-35 savaş uçağı, havacılık geleceği olan "su tagı" ile karşılandı.
UÇAK İNCELEMEYE ALINDI
Ancak itfaiyelerden birinin su yerine köpük sıkması nedeniyle F-35 pilotu şaşırıp kaldı ve bir kaç saniye sonra uçağı durdurmak zorunda kaldı. Köpük içinde kalan F-35, yaşanan olay sonrası incelemeye alındı.
BİR ÖNCEKİ ACİL DURUMDAN KALMIŞ
Yapılan incelemede, itfaiye ekiplerinin törenden önce bir F-16 uçağının acil inişi nedeniyle hazırlık yaptığı ve itfaiyenin sistemi köpük sıkma durumunda unuttuğu ortaya çıktı.