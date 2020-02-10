Holistik şifa nedir?

10.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:55

Yedi hafta süren eğitim yedi kişilik gruplar halinde hayata geçiyor. En azından benim eğitim sürecimde öyleydi. Öğrendiğim bilgileri ve notlarımı uzun yazılar yazayım paylaşayım istedim. Fakat uygun zamanı yaratamadım, yazamadım. Her iki eğitimi Instagram hesabım olan @yesimmutlu da öne çıkan hikayelerde sabitledim. Açıkçası benim kelimelerim kadar Dr. Erol Ergüler'in huzur veren anlatımıyla dinlemek daha keyifli olabilir diye düşündüm.

Sağlığın en büyük zenginlik olduğunu bilmeyen var mı? Eğer varsa Holistik Şifa eğitimiyle bunu sonuna kadar öğreniyorsunuz. "Sağlıklı olarak ruh, zihin, beden bütünlüğümüzü nasıl devam ettiririz? Sağlık bilinci, bütüncül yaşam nedir?" diye merak ediyorsanız bu eğitim tam size göre. Daha fazla bilgi isteyen hocamın web sitesinden ve instagram hesabından bağlantıya geçebilir. Ben sizlere bu eğitim sonrası hayatımda neler değişti onu anlatmayı seçtim. Ayrıca bu yazıyla hayatımda holistik bakış açısını kazandıran hocama yeniden teşekkür etmek isterim.

Amerika Birleşik Devletler Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün yapmış olduğu tanıma göre Holistik Tıp;

"Belirli bir zaman diliminde belli bir toplum veya kültürdeki politik olarak baskın olan sağlık sisteminin dışında kalan bütün sağlık hizmetlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve bunlara eşlik eden teori ve inançları kapsayan geniş bir sağlık alanı" dır.

Holistik bakış açısında beden, zihin, ruh sağlığımıza bütüncül açıdan bakmak, geçmişten gelen ve elenerek denenmiş tüm doğru bilgilerin mevcut standart iyileştirici yöntemlerle birleştirilmesive bu bilginin halkın sağlığı faydasına sunulmasıgerekiyor.

Yedi hafta boyunca Sümerler'den, Hint, Mısır, Mezopotamya, Çin, İskenderiye gibi kadim kültürlerden Hipokrat'tan, İbni Sina'ya şifa yöntemlerini dinledik. Chi enerjisi, akupunktur, meridyenler, mikrobiyota, detox, fasting-aralıklı oruç, sirkadiyen ritm, nabız teşhisi, dil teşhisi, refleksoloji, ayurveda, sülük tedavisi, homeopati. Hepsi başlı başına aylar sürecek eğitimleri birebir deneyimleriyle hastalarını şifalandıran Erol Hocam'dan dinledik. Erol Hocamın aldığı Batı tıbbı eğitimini doğu tıbbı ile entegre ederek bize öğretmesi zaten başlı başına muazzam bir deneyimdi.

"Aklın üç hatasını yapma:

Güneşle yat, güneşle kalk;

Günde üç öğün yemek ye ve doymadan kalk;

Hastalıklı düşünceyi zihninde taşıma… "

Altı bin yıl önceki eski Ayurvadik bilgi- Upanişadlar

İçimizdeki yaşam enerjisi (Chi enerjisi) doğduğumuz andan itibaren 7/24 ve son nefese kadar "Holistik Şifa"yı sağlıyor. Yaşam tarzımız ve seçimlerimizle (yanlış beslenme, alkol, sigara, uykusuzluk, ilaç kullanımı vb) enerjimizi biz değiştiriyoruz. Sahip olduğumuz yaşam enerjimize nasıl sahip çıkabileceğimiz ortada :)

Dr. Erol Ergüler'in ilk dersten itibaren hem modern tıbbı hem de binlerce yıllık insan birikiminden süzülüp gelmiş olan "kadim bilgelikler"deki şifalandırıcı yöntemleri anlattığı bu eğitim sonrası kendim ve etrafımdakilere doğru bildiğimiz yanlışları anlatmaya çalışıyorum.

Sağlık konusunda bilinçlenmek, ruh, zihin, beden bütünlüğünü sağlayarak sağlam, zinde ve mutlu olmak Holistik Şifa Eğitimiyle mümkün :)

Erol Hocamın; "Düşüncelerinizi kontrol etmezseniz dışarıdan gelen etkilere açık hale gelirsiniz" sözü hepimizin kulağına küpe olsun.

Ruh, zihin, beden bütünlüğü içinde sağlıklı bir yaşam dilerim.