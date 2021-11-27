Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

Karaman'da otomobille çarpışan hız motosikletinin sürücüsü ağır yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobille çarpışan hız motosikletinin sürücüsü ağır yaralandı.

Furkan Bulut (23) yönetimindeki 01 AFP 010 plakalı hız motosikleti, Alacasuluk Mahallesi 100. yıl bulvarında sürücüsü öğrenilemeyen 70 AY 747 plakalı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçtı.

Polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkati çekti.

Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

Hız motosikletiyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur' uyarısı

NATO'dan Rusya'ya "Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur" uyarısı

 ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title