Hisarcık'ta beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hisarcık'ta beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadı başladı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadına başlandı.

Hisarcık'ta beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadı başladı
10.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:46

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadına başlandı.

Hisarcık ilçesinin sarımsak deposu olarak bilinen ve ünü ilçe dışına yayılan Kızılçukur köyünde yetişen sarımsağın hasadına başlandı. Köylü kadınlar gün boyu tarlalarda sarımsakları sökerek toplarken, evlerine de maddi gelir sağlıyor. Sarımsak üreticilerinden Muzaffer Güner, köy halkının önemli gelir kaynaklarından olan sarımsağı söküp toplamak için köylülerin gün boyu çalıştığını söyledi. Sarımsakların organik ve kendine has bir tadı olduğunu ifade eden Güner, "Bu yıl köyümüzde yaklaşık 30 dönüm araziye sarımsak ekimi yapıldı. Organik olması ve kendine has tadıyla ünü ilçemiz dışına yayılan sarımsağı yetiştirme aşamasında ilaç kullanmıyor, sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Şu an sökümüne başladığımız sarımsağı 10 gün kadar güneşte kuruttuktan sonra sınıf sınıf ayırarak pazara sunacağız. Sarımsağın hasat döneminde tüccarlar köyümüze kadara gelerek alım yapıyorlar. Beyaz altın olarak nitelendirdiğimiz yeni mahsul yerli sarımsağın şu anki pazar fiyatı 20 lira civarında. İnşallah ürünümüzü bu yıl iyi bir fiyatla satarız" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla Güncel
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Ozan Güven Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Podolski Sergen Yalçın Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Karar Bakan Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Hisarcık'ta beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 13:47:14. #1.15#
title