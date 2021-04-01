Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan vizesi nasıl alınır?

Resmi adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti; Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan bir ülkedir. 1000'den fazla adası bulunan ülkenin yüz ölçümü 56.594 km²'dir. Dalmaçya, Dubrovnik ve Istirya adlı 3 bölümden oluşan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'dir. Ülkedeki nüfus ise 2019 sayımına göre 4,076 milyondur. Peki, Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan vizesi nasıl alınır?