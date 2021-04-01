Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan vizesi nasıl alınır?
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Resmi adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti; Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan bir ülkedir. 1000'den fazla adası bulunan ülkenin yüz ölçümü 56.594 km²'dir. Dalmaçya, Dubrovnik ve Istirya adlı 3 bölümden oluşan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'dir. Ülkedeki nüfus ise 2019 sayımına göre 4,076 milyondur. Peki, Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan vizesi nasıl alınır?
Hırvatistan Vize İstiyor Mu?
Hırvatistan'ı ziyaret edecek Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport hamilleri ise 180 gün içerisinde 90 gün kadar süreyle vizeden muaftır.
Hırvatistan'a gitmek isteyen kişiler Schengen vizeleri varsa, ek olarak vize almadan ülkeye giriş yapabilirler. Hırvatistan Schengen ülkesi değildir ve dolayısıyla Hırvatistan vizesine sahip olanların Schengen ülkelerine geçiş yapmak gibi bir durumları olamaz. Ancak çok girişli Schengen vizesi olanlar Hırvatistan'a vizesiz geçiş yapabilmektedir.