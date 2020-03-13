Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Kahramanmaraş'taki bir bağ evini soyduğu için hırsızlıktan tutuklanan kadın, kendisini çeken gazetecilere ''Adam öldürsem çekmezsiniz.'' diyerek sitem etti.

Kahramanmaraş'ın Gedemen Mahallesi'ndeki bir bağ evi, 27 Şubat gecesi iki kadın tarafından soyuldu. Kadınlar evden, 2 tüfek ile televizyon, bilgisayar monitörü ve matkap seti çaldı. İhbar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Duygu Akıllı ve Yılmaz Yeter olduğu tespit edildi. Hırsızlık yapan iki kadın gözaltına alındı.

SUÇLULAR BİRBİRLERİNİ YALANLADI

Poliste suç kayıtları olan şüpheliler ile birlikte bağ evinden çalınan malzemeler de ele geçirildi. Yeter, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Evi Duygu gösterdi. 'Bir bağ evinin içinde altın var' dedi. Arabayla gittik. Eve girip altın aradım, bulamayınca da eşya çaldım." dedi. Duygu Akıllı ise evi kendisinin gösterdiği iddiasını yalanlayarak, içeri girmediğini savundu.

''ADAM ÖLDÜRSENİZ ÇEKMEZSİNİZ''

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Yılmaz Yeter, gazetecilere "Ben yaptığımdan pişman oldum, doğruları söyledim." dedi. Duygu Akıllı ise küfredip, "Biraz daha çekin. Gel gel poz vereyim gel. Cinayet işledik ya ondan çekiyorsunuz. Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz. Adam öldürdüm. Öldürsem çekmezsiniz." diye bağırdı.

Kaynak: DHA