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Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Danış - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesinde hırsızlık için girdiği öne sürülen trafoda akıma kapılan Cüneyt Uzunkol (43), hayatını kaybettiOlay, önceki gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde meydana geldi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde hırsızlık için girdiği öne sürülen trafoda akıma kapılan Cüneyt Uzunkol (43), hayatını kaybetti

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde meydana geldi. Kablo hırsızlığı için elektrik trafosuna girdiği öne sürülen Cüneyt Uzunkol, akıma kapıldı. Bu sırada bölgede bulunan bir fabrikanın elektrikleri kesildi. Fabrika yetkilileri, kontrol etmek amacıyla geldikleri trafoda, Uzunkol'un cansız bedeni ile karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Uzunkol'un cenazesi, morga kaldırıldı.Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Uzunkol'un cenazesi, dün Çaybaşı Mezarlığı'na defnedildi.


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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Danış - Son Dakika Haberleri

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