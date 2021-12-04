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Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Eyüpsultan ve Arnavutköy'de daha önceden belirledikleri evlere girerek hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Eyüpsultan ve Arnavutköy'de daha önceden belirledikleri evlere girerek hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı. Hırsızların binalara girip çıkma anı kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Eyüpsultan, Arnavutköy ilçelerinde 2 şahıs daha önceden belirledikleri evlere girerek hırsızlık yaptı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini daha sonra da kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilere yönelik Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde Abdurrahman P. (28) ile Y.E.U.'yi (17) gözaltına alındı. Y.E.U.'nun yaşı küçük olduğundan dolayı çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirtilen şüphelilerin 3 ayrı eve girdikleri ve çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden Abadurrahman P.'nin daha önceden resmi belgede sahtecilik ve evden hırsızlık suçlarından, Y.E.U.'nun ise 3 adet evden hırsızlık suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Abdurrahman P. adli kontrol verilerek serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların binalara girip çıkma anı kameralar tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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