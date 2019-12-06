Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı

06.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:09

Hindistan'da 23 yaşındaki bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı. Kadının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir kadın, tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, söz konusu kadın tecavüzle suçladığı iki erkek hakkında ifade vermek üzere mahkemeye giderken saldırıya uğradı.

BEŞ ERKEK ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

Yerel basında çıkan haberlere göre, beş erkek kadına önce saldırdı daha sonra da üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Aldığı yanıklar sonrası durumu kritik olan genç kadın tedavi için başkent Yeni Delhi'de bulunan bir hastaneye nakledildi. Kadını benzinle yakan beş erkek arasında tecavüz ile suçlanan iki zanlı da bulunuyor. Polisin verdiği bilgilere göre, olaydan kısa bir süre sonra beş erkek de yakalandı.

Geçtiğimiz Mart ayında beş erkek tarafından tecavüze uğrayan kadının suçladığı zanlılardan üçü yakalandı ancak ikisi hala firarda bulunuyor.

ZANLILARDAN BİRİ KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, zanlılardan biri geçtiğimiz hafta kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı. Siyasetçilerin, zanlının kefaletle serbest bırakılmasını eleştirmesinin ardından polis zanlının neden serbest bırakıldığını araştıracağını duyurdu.

SİYASETÇİLER CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Hindistan'da son yıllarda yaşanan kadın ve çocuklara yönelik tecavüz ve cinsel şiddet ülke çapında tepkiyle karşılanıyor. Geçtiğimiz hafta bir diğer toplu tecavüz olayı Hindistan'ı ayağa kaldırmış, düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı. Gösterilerde şüphelilerin daha hızlı bir şekilde yakalanması talep edilirken, siyasetçiler de bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını istiyor.

MARJİNAL GRUPLARA AİT KADINLAR TOPLU TECAVÜZE MARUZ KALIYOR

Hindistan'da cezaevi sistemleri hakkında araştırmalar yapan Smita Çakraborty ülkedeki sosyal çevrenin, popüler kültürün bir parçası olarak görülen cinsel saldırganlığın cinsel şiddeti daha kabul edilebilir kıldığını belirtiyor.

Özellikle toplumun dışına itilen Dalit kastına ait kadınların toplu tecavüz vakalarına maruz kaldığını belirten Çakraborty bu durumun toplumdaki güç dengelerinin bir sonucu olduğunu da sözlerine ekliyor.