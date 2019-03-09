Hindistan'da Psikolojik Sorunları Olan Hastanın Karnından Onlarca Kapı Anahtarı Çıktı
Hindistan'da psikolojik sorunları olan ve karın ağrısı şikayetiyle doktora giden hastanın karnında 40 adet metal nesne olduğu tespit edildi. İçlerinde onlarca anahtarın da olduğu metal nesneler 2 gün süren ameliyatla çıkarıldı
Hindistan'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Jayakumar isimli adam, karnında ağrı hissedince doktora gitti. Endoskopi işleminde hastanın karnında anahtar, bozuk para ve kalemtıraş bıçağı gibi yaklaşık 40 nesne olduğu tespit edildi.
AMELİYAT 2 GÜN SÜRDÜ
Hastanın midesindeki tüm nesnelerin daha önce yuttuğu mıknatıs etrafında toplu halde bulunduğu tespit edildi. 2 gün süren ameliyat sonrası adamın karnındaki nesneleri çıkaran doktor A.R. Venkateswaran, hastanın karnındakilerin tam zamanında çıkarıldığını biraz daha geç kalınması durumunda hastanın hayatını kaybedeceğini söyledi.
AİLESİNİN, METAL YEME ALIŞKANLIĞINDAN HABERİ YOKTU
Ailesinin metal yeme alışkanlığının olduğunu bilmediği hastanın bağırsaklarında herhangi bir hasar oluşmadığı ve hastanın ameliyattan sonra taburcu edildi.