Hindistan'da Psikolojik Sorunları Olan Hastanın Karnından Onlarca Kapı Anahtarı Çıktı

Hindistan'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Jayakumar isimli adam, karnında ağrı hissedince doktora gitti. Endoskopi işleminde hastanın karnında anahtar, bozuk para ve kalemtıraş bıçağı gibi yaklaşık 40 nesne olduğu tespit edildi.

AMELİYAT 2 GÜN SÜRDÜ

Hastanın midesindeki tüm nesnelerin daha önce yuttuğu mıknatıs etrafında toplu halde bulunduğu tespit edildi. 2 gün süren ameliyat sonrası adamın karnındaki nesneleri çıkaran doktor A.R. Venkateswaran, hastanın karnındakilerin tam zamanında çıkarıldığını biraz daha geç kalınması durumunda hastanın hayatını kaybedeceğini söyledi.

AİLESİNİN, METAL YEME ALIŞKANLIĞINDAN HABERİ YOKTU

Ailesinin metal yeme alışkanlığının olduğunu bilmediği hastanın bağırsaklarında herhangi bir hasar oluşmadığı ve hastanın ameliyattan sonra taburcu edildi.