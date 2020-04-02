Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da bir mahalleye koronavirüs taraması için giren 2 doktor, bölge halkı tarafından taşlandı. İki kadın doktorun yaralandığı saldırıda sağlık çalışanlarını polis kurtardı.

Hindistan'da koronavirüslü (Covid-19) hasta sayısını tespit etmek için Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları, bölge halkı tarafından darp edildi. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. Koronavirüslü hasta sayısını tespit etmek için Madya Pradeş eyaletindeki Indore şehrinde bulunan Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları saldırıya uğradı. Bölge halkından olan bir grup, önce sağlık çalışanlarına tükürdü, ardından darp etti. O anlar kameralara yansıdı. SAĞLIK ÇALIŞANLARINI POLİS KURTARDI Bölge halkının saldırısında, 2 kadın doktorun yaralandığı belirtildi. Sağlık çalışanlarını polisin kurtardığı ifade edildi.