Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
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Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi

İneklerin kutsallığına inanan bir grup Hindu, bazı ineklerin tıbbi özelliklere sahip olduğu iddialarıyla, koronavirüse tedbir amacıyla inek idrarı içme partisi düzenledi.

14.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:33
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Hindistan hız kesmeden inekten şifa ummaya devam ediyor. Daha önce inek idrarı, dışkısı içme önerilerinde bulunan ülkede 200 kişinin katılımıyla inek idrarı içme partisi düzenlendi.

Uzmanlar, inek idrarının kanser gibi hastalıkları tedavi etmediğini ve koronavirüsü önleyebileceğine dair bir kanıt olmadığını defalarca açıklamasına rağmen, Tüm Hindistan Hindu Birliği adlı bir grubun ev sahipliği yaptığı partiye 200 kişi katıldı. Partiyi düzenleyenler, Hindistan'ın başka yerlerinde de benzer etkinliklere ev sahipliği yapmayı umduklarını söyledi.

Partiye katılan Om Prakash, "21 yıldır inek idrarı içiyoruz, inek dışkısında da banyo yapıyoruz. İngiliz ilaçlarını kullanma ihtiyacını hiç hissetmedik" dedi.

BİLİM İNSANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Hindistan'da 500'ün üzerinde bilim insanı şifalı olduğu iddia edilen inek dışkısı, idrarı ve sütü üzerine hükümetin fonlamayı planladığı araştırma önerisine tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bilim insanlarınca gönderilen mektupta, "Hindistan bilimsel kuruluşunun güvenilirliğine ciddi şekilde zarar verecek böyle hasarlı bir belgenin Hindistan hükümetinin Bilim ve Teknoloji Departmanı (DST) ile birlikte birkaç farklı organı tarafından yayınlanmasına üzüldük." ifadesine yer verildi.

İNEK DIŞKISIYLA YIKANDILAR

Hindistan'da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş almış, ineğin idrarı ve dışkısıyla duş alanların asla korona virüsüne yakalanmayacaklarını iddia etmişti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin'de çıkan koronavirüse karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Kaynak: Euronews.com

Haberin Videosu:

Asya ülkesi Hindistan'da koronavirüsten korunmak için 'inek idrarı içme partisi' düzenlendi

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