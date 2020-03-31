Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
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Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradesh'de başka bölgelerden gelen işçiler, kent merkezinde toplatılarak tazyikli su ile dezenfekte edildi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

31.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:12
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında göçmen işçilerin üzerine, içinde dezenfektan yer alan tazyikli su sıkıldı. Hindistan hükümetinin uyguladığı dezenfeksiyon yöntemi, ülke içinde tartışmalara sebep oldu.

Tazyikli suyla uygulanan dezenfeksiyon yöntemi, kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde koruyucu giysiler giymiş üç kişi, yerde oturan bir grup Hintli işçiye doğrudan tazyikli su sıkıyor.

"VİRÜS TAŞIMALARINI İSTEMİYORUZ"

Uttar Pradesh'teki Kovid-19 operasyonlarından sorumlu üst düzey bir görevli olan Ashok Gautam, yaptığı açıklamada "Onları dezenfekte edilen grubun bir parçası olarak buraya püskürttük, virüs için taşıyıcı olmalarını istemiyoruz" dedi.

"DEZENFEKTANIN İNSAN VÜCUDUNA ZARARI YOK"

Artık tüm sınırların kapatıldığını söyleyen yetkili, "Kullanılan dezenfektan ağartma tozundan yapılmış bir çözeltidir ve insan vücuduna bir zararı yoktur. Fakat yine de böyle bir olay bir daha yaşanmayacak" şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü verileri ise vücudunda virüs bulunan birinin, cildine sıkılan dezenfektanın virüsten kurtulmak için herhangi bir etkisi bulunmadığını gösteriyor.

Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

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Hindistan'da göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

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