23 çocuğu rehin alan şahıs polis tarafından öldürülürken, eşini de köylüler döverek öldürüldü

31.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:59

Hindistan'da akılla durgunluk veren olaylar zinciri yaşandı. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı bir köyde yaşayan Subbaş Batham isimli katil zanlısı, köylülerden intikam almak için düzenlediği sahte doğum günü partisinde 23 çocuğu rehin aldı. Rehin alınan 23 çocuk 10 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Polis tarafından olay yerinde öldürülen şahısın eşi de köylüler tarafından dövülerek öldürüldü.

SAHTE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİYLE 23 ÇOCUĞU REHİN ALDI

Hindistan'ın Farukabah bölgesinde meydana gelen olayda, iddialara göre köylüler tarafından işlenen bir cinayetten dolayı suçlanan Subbaş Batham isimli şahıs, intikam almak için kızı adına sahte bir doğum günü partisi düzenleyip, 23 çocuğu rehin aldı. Rehin aldıkları arasında kendi eşi ve çocuğu da bulunuyordu. Rehine krizi sırasında Batham sadece altı aylık bir bebeği serbest bıraktı. Batham yedi saat sonra çocuğu balkondan komşusuna uzattı. Şahısın daha sonra etrafa rastgele ateş etmesinden dolayı, polis operasyon yapma kararı aldı. Operasyonda, katil zanlısı öldürülürken, rehin alınan çocuklarda kurtarıldı. Zanlının eşinin de eve giren köylüler tarafından döverek öldürüldüğü belirtildi.

KATİL ZANLISI İKNA EDİLMEYİNCE, ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede bir yerel gazetede çalışan muhabir yaşanılan korku dolu anları BBC'ye anlattı. Rehin alınan çocukların ailelerinin tüm geceyi korku içinde geçirdiklerini söyleyen gazeteci, "Polis saatlerce süreyle, adamı ikna etmeye çalıştı. Başaramayınca özel birlikleri çağırdılar" dedi.

EŞİ KÖYLÜLER TARAFINDAN DÖVEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Uttar Pradeş eyaleti Polis Müdürü Om Prakaş Singh ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eve girmeye çalıştık. Çatışma sırasında Batham öldürüldü" dedi. Singh çatışma sırasında Batham'ın eşiyle birlikte iki polis memurunun da yaralandığını söyledi. Daha sonra yapılan açıklamada, yaralı eşin de köylüler tarafından döverek öldürüldüğü bildirildi.

KONUT VE YARDIM İSTEĞİNDE BULUNMUŞ

India Today gazetesi, işçi olan Bahtam'ın daha önce yerel makamlara mektup göndererek evinde tuvalet olmadığını, yaşlı annesinin tuvaletini dışarıda yapmak zorunda kaldığını anlattığı ve konut yadımı yapılmasını istediğini yazdı.