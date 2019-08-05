Hindistan'da, Keşmir'in özel statüsünü kaldırma teklifi parlamentoya sunuldu

Hindistan'da, Keşmir'in özel statüsünü kaldırma teklifi parlamentoya sunuldu

Hindistan hükümeti, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü.

5.08.2019 10:04
Hindistan'da, Keşmir'in özel statüsünü kaldırma teklifi parlamentoya sunuldu

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sundu.

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