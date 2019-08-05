Hindistan'da, Keşmir'in özel statüsünü kaldırma teklifi parlamentoya sunuldu
Hindistan hükümeti, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü.
Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sundu.
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