Hindistan'da ilginç olay! Diri diri gömülen kız çocuğu mezardan sağ çıktı

16.10.2019 15:50

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan Hitesh Sirohi isimli adam, hastanede hayatını kaybeden bebeğini gömmek için mezar kazarken, kazdığı yerde canlı olarak gömülmüş ve henüz ölmemiş bir bebek gördü.

Mezarı kazarken gelen ağlama sesini duyunca bir anda ölen bebeğinin tekrar hayata döndüğünü sandığını söyledi. Biraz daha kazınca bez bir parçaya sarılmış bir kız bebeği görünce hemen mezarlık yetkililerine haber verdi.

BEBEK YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve nefes alma problemi olan bebek yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor. Polis, bebeğin kurtarılmadan önce dört ve altı saat önce gömülmüş olabileceğini tahmin ettiklerini ve anne ve babanın bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Öte yandan polis, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.