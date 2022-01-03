Hindistan'da çok sayıda Müslüman kadının adı "açık artırmada" izinsiz kullanıldı - Haberler
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Hindistan'da çok sayıda Müslüman kadının adı "açık artırmada" izinsiz kullanıldı

Hindistan'da çok sayıda Müslüman kadının adı
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Hindistan'da yüzden fazla Müslüman kadının ismi bir uygulamanın "açık artırma" listesinde izinsiz yer aldı.

Hindistan'da yüzden fazla Müslüman kadının ismi bir uygulamanın "açık artırma" listesinde izinsiz yer aldı.

Trt World'deki habere göre, aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki açık artırma listesine konuldu.

Hint polisi aldıkları şikayetler üzerine uygulamayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilgi ve Teknoloji Bakanı Ashwini Vaishnaw, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uygulamanın açık yazılım geliştirme platformu GitHub ve Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi (CERT) tarafından engellendiğini söyledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Müslüman kadınların yıpratılması amacıyla hedef alındığını belirtti.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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