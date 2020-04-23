Hindistan'da bir saldırgan 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti, 'tanınmamak için' gözlerini...
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Hindistan, Polis, Dünya, Haber
BBC

Hindistan'da bir saldırgan 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti, 'tanınmamak için' gözlerini...

Hindistan polisi, 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip kaçan saldırganı arıyor.

23.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:45
Hindistan'da bir saldırgan 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti, 'tanınmamak için' gözlerini...

Hindistan'da polis, 6 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edip, 'tanınmamak için' kız çocuğunun gözlerini yaralayan saldırganı arıyor.

Kız çocuğu Madhya Pradeş vilayetinde evinin dışında kaçırıldı.

Saldırgan tecavüz ettiği çocuğun gözlerinde ağır yaralar oluşturdu. Yetkililer, saldırganın, çocuk tarafından kimliğinin tespit edilmemesi için bunu yaptığını düşünüyor.

BBC'ye bilgi veren polis, kız çocuğunun Jabalpur hastanesinde durumunun kritik olduğunu söyledi.

Vilayetin emniyet müdürü Shivraj Singh Chouhan saldırı için "utanç verici" dedi.

Polis, kız çocuğunun Çarşamba günü Damoh bölgesindeki köylerinde, evinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kaçırıldığını söyledi. Kız çocuğu Perşembe günü köyde terk edilmiş bir binanın içinde elleri bağlanmış, bilinçsiz halde bulundu.

Yakalanmasına yardım edeceklere 100 pound ödül

Bölgenin emniyet yetkilisi Hemant Chauhan, Hindistan'ın Press Trust PTI haber ajansına açıklamasında "Gözlerinin zanlı tarafından zarar gördüğünü gördük, yüzünde de yaralar vardı. Doktorlar gözlerini tedavi ediyor" dedi.

Saldırganın bulunmasına ve gözaltına alınmasına yardımcı olacaklara 10 bin rupi (100 pound) ödül verilecek. Chauhan, bazı şüphelilerin sorgulandığını ve polisin kısa sürede saldırganı yakalayıp gözaltına almayı umduğunu söyeldi.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 2012 yılında genç bir kadının otobüste tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra ülke genelinde cinsel şiddete karşı kampanyalar düzenlense de taciz, tecavüz olayları hala tam olarak önlenemiyor.

2012'deki saldırı ülke genelinde protesto gösterilerine neden olmuş, ülke anayasasında tecavüz yasalarında değişikliğe gidilmişti.

Tüm bunlara rağmen ülkedeki kadınlara yönelik şiddetin azaldığına dair bir işaret yok.

Kısa bir süre önce yayımlanan suç verilerine göre Hindistan'da her dört tecavüz mağdurundan biri çocuk. Çoğunlukla da saldırganlar, genellikle mağdurların tanıdığı kişiler oluyor.

Şubat ayında 25 yaşında bir erkek, ABD'nin Delhi Büyükelçiliği binasında beş yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddialarıyla tutuklanmıştı.

Güney şehri Hyderabad'da da Kasım ayında 27 yaşındaki bir veteriner, toplu tecavüze uğrayıp öldürüldü.

BBC
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