Hindistan'da 4 erkek kardeş başarılarını kıskandıkları kıza tecavüz etti!

İğrenç olay Hindistan'ın Utter eyaletinde yaşandı. 4 erkek kardeş, okuldaki başarısını kıskandıkları 16 yaşındaki kuzenlerine okulda bir öğretmenle birlikte tecavüz etti. Kardeşlerden bir toplu tecavüzü videoya çekip ailenin whatsapp grubunda paylaştı.

Olay genç kızın polise giderek şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.

BAYILTIP, PERSONEL ODASINA TAŞIMIŞLAR

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 4 kardeş sekizinci sınıf öğrencisi olan kuzenlerini öğle yemeğine çıkardılar. Kardeşler, yemeğin içine sakinleştirici koyup bayılttıkları kızı okulun personel odasına taşıdılar. Toplu tecavüz olayı yaşanırken okulda bulunan bir öğretmenin de 4 kardeşe katıldığı belirtildi.

Genç kız ilk ifadesinde, okulda başarılı olduğu için kuzenlerinin kendisini kıskandığını söyledi.

Polis yaptığı soruşturmada, okulda başarısız olan 4 kardeşe ailelerinin sürekli genç kızı örnek gösterdikleri öğrenildi.

Tecavüzcü kardeşlerden birini gözaltına aldıklarını açıklayan polis kaynakları, diğer dört kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.