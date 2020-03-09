Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronaya yakalandı
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Hindistan, İtalya, 3. Sayfa

Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronaya yakalandı

Hindistan'da 3 yaşındaki bir erkek çocuğa korona virüsü bulaştığı belirtildi.

09.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:06
Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk koronaya yakalandı

Hindistan'da 3 yaşındaki bir erkek çocuğa korona virüsü bulaştığı belirtildi.


Hindistan'ın Kerala eyaletinde 3 yaşındaki bir erkek çocuğa yeni tip korona virüsü (Covid-19) teşhisi konuldu. Küçük çocuğun ailesiyle birlikte İtalya'ya seyahat ettiği belirtildi.


Yerel basın tarafından yapılan açıklamada ailenin İtalya'dan döndükten sonra havaalanında termal kamera taramasından geçtiği ifade edildi. Tarama sırasında çocukta yüksek ateş teşhis edilmesinin ardından yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sonrasında çocuğun ve ailesinin karantinaya alındığı bildirildi.


Cemmu ve Keşmir bölgesinde de yakın zamanda İran'a seyahat eden 63 yaşındaki bir kadına korona virüsü teşhisi konulması sonucu ülkedeki toplam vak'a sayısı 43'e yükseldi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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