Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı
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Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lankalı mevkidaşı Mahinda Rajapaksa'ya Tamillerle savaş sonrası yapılan barış sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu. Sri Lanka Ordusu'nun Tamil Kaplanları'nı yenmesiyle biten iç savaş nasıl başlamıştı?

09.02.2020 07:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 07:14
Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı

Başbakanı , Sri Lankalı mevkidaşı 'ya Tamillerle savaş sonrası yapılan barış sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.


Hindistan basınında çıkan habere göre, Modi, Rajapaksa ile başkent Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, mevkidaşıyla ikili ilişkiler üzerine derinlemesine görüştüklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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