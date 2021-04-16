Hilmi Yavuz kimdir? Hilmi Yavuz kaç yaşında?

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Hilmi Yavuz, şair ve yazarlığın yanında akademisyenlik de yapmıştır. Birçok türde eser veren Hilmi Yavuz'un kim olduğu, hayatı merak ediliyor. Peki, Hilmi Yavuz kimdir? Hilmi Yavuz kaç yaşında? Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Hilmi Yavuz'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Hilmi Yavuz, şair ve yazarlığın yanında akademisyenlik de yapmıştır. Birçok türde eser veren Hilmi Yavuz'un kim olduğu, hayatı merak ediliyor. Peki, Hilmi Yavuz kimdir? Hilmi Yavuz kaç yaşında? Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Hilmi Yavuz'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HİLMİ YAVUZ KİMDİR?

Hilmi Yavuz 14 Nisan 1936'da İstanbul'da doğan Türk yazar, şair ve akademisyendir.

Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. İngiltere'ye gitti. BBC'nin Türkçe bölümünde çalıştı. Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli yayınevleri ve ansiklopedilerde görev aldı. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde "Ali Hikmet" imzasıyla inceleme, eleştiri ve denemeler yazdı.

Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk şiirleri Kabataş Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Behçet Necatigil yönetiminde çıkan "Dönüm" dergisinde yayınlandı. Bu dönemde daha çok İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler yazdı.

Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi. Halen Zaman gazetesinde kültür yazılarına ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca İpek Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Talat Halman tarafından Şairi Azam sıfatı verilmiştir. Bu Talat Halman ve Hilmi Yavuz arasındaki mizahi diyaloğun bir örneğidir.

Eserleri

Hilmi Yavuz birçok türde eser vermiştir. Bunlardan bazıları;

Şiir:

Bakış Kuşu(Yeditepe, 1969)

Bedreddin Üzerine Şiirler (Cem, 1975)

Doğu Şiirleri (Cem, 1977)

Yaz Şiirleri (Cem, 1981)

Gizemli Şiirler (Cem, 1984)

Zaman Şiirleri (Şiir Atı, 1987)

Çeviri Şiirler (Cem, 1987)

Söylen Şiirleri (Arba, 1989)

Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize - Toplu Şiirler (Can, 1989)

Anı-Günce

Geçmiş Yaz Defterleri (Can, 1998)

Ceviz Sandıktaki Anılar(Can, 2001)

Bulanık Defterler (YKY, 2005)

Biyografi

Şiirim Gibi Yaşadım (Dünya, 2006)

Deneme-İnceleme

Felsefe ve Ulusal Kültür (Çağdaş, 1975)

Roman Kavramı ve Türk Romanı (Bilgi, 1977)

Kültür Üzerine (Bağlam, 1987)

Yazın Üzerine (Bağlam, 1987)

Felsefe Üzerine (Bağlam, 1987)

Denemeler Karşı Denemeler (Bağlam, 1988)

Dil'in dili (Arma, 1991)

Söyleşi

Şiir Henüz (Est Non Kaknüs, 1999)

Doğu'ya ve Batı'ya yolculuk (Ufuk, 2003)

Şairin Zihin Tarihi (Granada, 2012)

Yaz Sohbetleri (Timaş, 2016)

HİLMİ YAVUZ KAÇ YAŞINDA?

Hilmi Yavuz 1936 doğumlu olup 85 yaşındadır.