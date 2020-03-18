Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
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Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de can almaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 89 yaşındaki koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından herkes bu kişinin nasıl defnedileceğini sormaya başladı.

18.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:49
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Koca, "Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.

NASIL DEFNEDİLECEĞİ SORUSU AKILLARA GELDİ

Dün tespit edilen 51 kişiyle vaka sayısı da 98'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından bu kişinin nasıl defin edileceği sorusu gündeme geldi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi için özel bir defin işlemi bulunmuyor. Bu kişiler için standart defin işlemi uygulanıyor.

GASİLHANE ÇALIŞANLARINA ÖZEL ÖNLEM

Ancak Kovid-19 tanısı almış hastaya ölümü sonrasında, otopsi yapan kişiler veya gasilhane çalışanlarının temasları sırasında kalın eldiven, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, gözlük/ yüz koruyucu ve önlük kullanması gerekiyor.

LABARATUVAR SAYISI 16'YA ÇIKARILACAK

Sağlık Bakanlığı, corona virüsle mücadele kapsamında test yapılacak laboratuvarların sayısının 16'ya çıkarılması için çalışmalarına hız verirken, halen aktif 5 laboratuvar ile bu laboratuvarlara hangi illerin numune göndereceğine ilişkin listeyi yayınladı.

Buna göre, Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa'daki numuneler Adana'ya gönderilecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Rize, Tunceli ve Van numuneleri Erzurum'da incelenecek.

Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'dan gelen numuneler Ankara'da incelenecek.

İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı ise sadece İstanbul numunelerini inceleyecek. Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon'un numunelerine Samsun bakacak.

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Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?

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Koronavirüs salgını Türkiye'de de can almaya başladı, herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?

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