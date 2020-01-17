: Herhangi bir nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi bir mi, herhangibir mi?

17.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:15

Herhangi bir kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Herhangi bir nasıl yazılır? Herhangibir mi, herhangi bir mi ya da her hangi bir? TDK'ya göre herhangi bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HERHANGİ BİR NASIL YAZILIR? HERHANGİ BİR Mİ, HERHANGİBİR Mİ?

Herhangi bir nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "herhangi bir" şeklindedir. Üç ayrı kelimeyi içinde barındıran herhangi bir kelimesi bazen 'her hangi bir' olarak da yazılabiliyor. TDK'ya göre herhangi bir kelimesi ayrı yazılır.

herhangibir - yanlış

her hangi bir - yanlış

herhangi bir - doğru

HERHANGİ BİR İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yaşadıklarına herhangi bir yerden baksan anlayacaksın.

Sen herhangi biri değilsin, bunu bilmelisin.

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