Here Are the Young Men Filmi
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Here Are the Young Men Filmi

Here Are the Young Men Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Here Are the Young Men filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Here Are the Young Men filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

“Here Are the Young Men”, Dublinli üç genç olan amaçsız Matthew, nihilist Rez ve dengesiz Kearney’e odaklanıyor. Bir büyüme hikayesi anlatan filmde Matthew, karizmatik arkadaşı Kearney tarafından zararlı düşüncelerin ve nihilizmin yer aldığı bir dünyaya çekiliyor. Matthew, kendi yolunu çizmiş bağımsız bir kız olan çocukluk aşkı Jen için yanıp tutuşurken, erken gelişmiş arkadaşları Rez paranoyaya yenik düşmeye başlıyor.

Yönetmen: Eoin Macken

Senaryo: Eoin Macken, Rob Doyle

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Travis Fimmel, Finn Cole, Susan Lynch, Dean-Charles Chapman, Ralph Ineson, Conleth Hill, Emmett J Scanlan, Ferdia Walsh-Peelo, Lola Petticrew, Rian Sheehy Kelly, Chris Newman, Carl Shaaban , Tim McDonnell, Stevie Greaney, James Mogan, Eoin O'Hara, Eamonn Elliott, Mark Quigley, Dan Shanley

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Here Are the Young Men

Yapımcı Firma: Egg Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İrlanda, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Egg Studios

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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