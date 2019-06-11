Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlandı
Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanarak askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncunun yeni imajı ise herkesi şaşırttı.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni projesi Hercai'de canlandırdığı Miran karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu. Yakışıklı oyuncunun kısa saçlı ve sakalsız hali ise görenleri şaşırttı.
ANNESİ YALNIZ BIRAKMADI
21 gün boyunca vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan yakışıklı oyuncuyu annesi Özlem Akınözü yalnız bırakmadı. Askerlik için sakallarını kestiren yakışıklı oyuncunun son hali sosyal medyada olay oldu.
ASKERLİK ÖNCESİ BAKIM YAPTIRDI
Yakışıklı oyuncu birliğine teslim olmadan önce gittiği kuaför salonunda saç ve sakal tıraşı olduktan sonra manikür yaptırmayı da ihmal etmedi.
YORUMLAR (9)
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VALLAHİ BÖYLE ÇOK YAKIŞIKLISIN BE OĞLUM. . ASKERLİĞİN ÖNEMİ KALMADIĞI BU DÖNEMDE DİYECEĞİM TEK ŞEY VATANINI ÇOK SEV OLUR MU?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ulan bu tiple başrol aşk dizisi oyuncusu oldu vy vy vyCevap Yaz Yayından Kaldır
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ulan ne kıskanç insansınız yaaa daş gibi çocuğa takmadınız kulp kalmamış pesssCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Asker selamı sağ el ile verilir salakCevap Yaz 21 1 Yayından KaldırYUH YA :D: allahım bu nasıl bi kıskançlık suphanallah :D:D:DDTüm 9 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır
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