Hercai dizisindeki öpüşme sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi

02.11.2019 07:23

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Hercai, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai dizisinin son bölümünde, Miran ve Reyyan'ın ateşli öpüşme sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi.

AŞKLARINI DOYASIYA YAŞADILAR

Mia Yapım imzalı , yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın yaptığı Hercai dizisinin son bölümünde Miran ve Reyyan aşklarını doyasıya yaşadı. Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?