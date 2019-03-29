Hercai Dizisi Son Bölümüyle İzleyicileri Ekrana Kitledi!

ATV ekranlarında yayınlanan cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai dizisine Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin ve Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü damga vurdu.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan yanan evden kurtarılıyor. Rüyasında Miran'ın onu uçurumdan bıraktığını ve babasının onu kurtardığını duyuyor. Miran ise hayalinde Reyyan ile annesinin intikamını karşılaştırıyor. Bu sırada Gül hastanede hayatta kalma savaşı veriyor. Anne- babası başından ayrılmıyor. Hazar Reyyan'a ulaşamadığını söylüyor.

AZAT YAREN'E HESAP SORUYOR

Azat çarşıda Reyyan hakkında konuşulduğunu duyuyor. Yaren, Reyyan nerede kaldı diye merak ederken Azat eve gelip Yaren'in boğazına sıkıyor. Azat, Yaren'in ne bildiğini öğrenmeye çalışıyor. Yaren ağabeyine yemin ediyor. Azat, Reyyan'ın gelinliği ile sokağa atıldığını söylüyor. Yaren, her şeyi bildiğini söylüyor. Handan da buz sözlere tanıklık ediyor. Azat, Yaren'in yaptıklarına inanamıyor. Handan da büyük hayal kırıklığı yaşayıp kızını hırpalıyor. Yaren annesinden tokat yedikten sonra Azat'I cesaretsizlikle suçluyor. Sonra da annesinin onun değil Reyyan'ın yanında olduğunu söylüyor. … tüm konuşulanlara kulak misafiri oluyor. Reyyan'ın eve geri geleceğini ve Yaren'in bunu önceden bildiğini duyuyor. Nasuh bağrışmaları duyup Azat'a neler olduğunu soruyor ama Azat ona bir şey söylemiyor. Nasuh, Azat'a kızarak kapıda silah sıkmasının hesabını soruyor. Yaren kendini ortaya atıp Azat'ı koruyor. Ağabeyinin onun için üzüldüğünü söylüyor. Handan da bu sözleri doğruluyor.

GÖNÜL'ÜN HAYALLERİ YIKILIYOR

Gönül, Miran için hazırlanıyor. Yıllardır beklediği günün geldiğini düşünerek mutlu oluyor. Miran akşam üzere evine dönüyor. Azize, torununu sevgi ile karşılıyor. Ama Miran'ın gerginliği her halinden belli oluyor. Gönül odada Miran'I sevinçle karşılıyor. Miran odasında ne işi olduğunu soruyor. Miran, Gönül'ün odadan çıkmasını isteyince Gönül intikamın alındığını ve bu evliliğin gerçek olmasını istiyor. Miran, Gönül'e aşık olmadığını söylüyor. Miran odadan çıkıp gidince Gönül kendini kaybediyor. Azize çıkışta torununu yakalıyor ve verdiği sözü tutmasını söylüyor. Miran babannesine tek bir şey için söz verdiğini söyleyerek çekip gidiyor.

GÖNÜL: KOCAMI YATAĞIMDAN ÇALDIN

Gönül, Azize'ye sözü tutması için bağırıyor. Eğer sözünü tutmazsa öleceğini söylüyor. Azize kapıdakilerden aldığı silahı Gönül'e veriyor ve kendini vurmasını söylüyor. Gönül silahı alamıyor. Azize, 'Gönül'e kadın olup kocanı odaya sokacaksın' diyor. Gönül evlendikleri gece Miran'ı odalarından çıkardığını ve kalbi yumuşamasın diye intikam diye tutturduğunu haykırıyor. Azize Gönül'ün boynuna sarılıyor. Sultan kızını alıp odaya götürüyor. Sultan, Gönül babasının ona yaptıklarının izlerini kızına gösteriyor ve Azize ile şaka olmayacağını anlatmaya çalışıyor. Hatta kocasından yediği dayak yüzünden bir bebeğini kaybettiğini söylüyor. Sultan yaşadıklarına sadece Gönül için dayandığını söylüyor. Aslanbeylerin ondan bir oğul çaldığını ve Gönül'ün ona intikamından yardım etmesi gerektiğini anlatıyor.

MİRAN, REYYAN'A KOŞUYOR

Fırat, Miran'ı arayıp kulübede yangın çıktığını ve oradan kimsenin sağ çıkmayacağını söylüyor. Miran 'ölseydi bilirdim' diyerek Reyyan'a koşuyor. Reyyan, onu kurtaran yaşlı adam ile dertleşiyor. Reyyan artık eve dönemeyeceğini ve korktuğunu söylüyor. Miran'a karşı büyük öfke duyan, Reyyan ölse bile acısının geçmeyeceğini anlatıyor. Reyyan yaşlı adamdan aldığı destekle evine dönüyor. Miran küle dönüş kulübeye geliyor. İçeri bakarken yüreği paramparça oluyor. Reyyan'ın öleceğine inanmayan Miran onu bulmak için harekete geçiyor.

REYYAN'A TOKAT

Reyyan evin önüne geliyor. Azat onu kapıda yakalıyor ve eve girmemesini söylüyor. Yaren bağrışmaları duyuyor ve bağırarak annesi ile dedesini çağırıyor. Azat kardeşini susturmaya çalışırken Reyyan içeri giriyor ve dedesi ile yüz yüze geliyor. Nasuh, Miran'ı soruyor. Reyyan kocasının gittiğini söyleyince, Nasuh 'ne kahpelik ettin de kocan seni kapıya koydu' diyerek Reyyan'a tokat atıyor. Reyyan, Gül'ün başına gelenleri de o anda öğreniyor. Nasuh yaşananların Reyyan'ın suçu olduğunu söyleyerek onu sürüklüyor ve içeri sokuyor. Azat da Hazar'a koşup Reyyan'ın başına gelenleri anlatıyor. Hazar ile koşarak eve gidiyorlar. Reyyan dayak yerken Cihan, Miran ile ortaklıklarından dolayı batacak paralarını düşünüyor.

REYYAN İÇİN HÜKÜM VERİLİYOR

Miran, Reyyan'ın evde olduğunu ve ailesinin ona eziyet ettiğini duyuyor. Reyyan eve doğru ilerliyor ama Azat ile Hazar'ı görüyor. Reyyan babasına suçu olmadığını söylüyor. Hazar, babasına Miran'ı bulup Reyyan'a yaşattıklarını ödeteceğini söylüyor. Miran onları dinlerken, dedesi namussuzluğun cezasının ölüm olduğunu haykırıyor. Miran Reyyan'ı kurtarmak istese de yapamıyor. Handan, Reyyan'ı evlendireceklerini söylüyor. Dedesi Reyyan'a bir gün vakit veriyor. Azat sevdiği kıza merhametle bakarken artık Reyyan için hüküm veriliyor.