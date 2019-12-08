Hercai 25. bölüm fragmanı yayınlandı: Miran ve Reyyan boşanacak mı?

08.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:58

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanında Miran ile Reyyan arasındaki diyalog dikkat çekiyor. boşanma davası dilekçesini imzalayan Miran, Reyyan'a, "Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı. El birliğiyle beni delirttiniz" diyor. Miran'ın sözleri üzerine Reyyan, "Ne boşanması ne diyorsun sen. Biz bu kağıtlardan ibaret değiliz ki. Sen bunu imzalasan da ben boş durmayacağım. Çünkü ben Reyyan Aslanbeyim" diyerek karşılık verir.

Fragmanın sonunda Miran'ın, "Benim annemden başka gidecek yerim yoktu. Çok yorgunum" sözleri dikkat çekiyor.

Hercai'nin merakla beklenen 25. bölümü 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır.

Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak?

Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?