Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 15. bölüm izle

05.10.2019 00:14

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi nefes kesen son bölümüyle izleyicileri ekrana bağladı. İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını öğrenmek için heyecanla 16. bölüm fragmanını beklemeye başladı.

HERCAİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanına yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hercai son bölümde; Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE