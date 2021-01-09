"Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi
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"Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi

09.01.2021 13:42 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:02

Zimbabve'de yaşayan 49 yaşındaki Big Sipiliano, hayatını kaybeden 20 yaşındaki Melisa Mazhindu isimli kızın cenazesinin tutulduğu odaya girdi. Sarhoş olduğu öğrenilen adam, odada bulunan kızın annesine, "Her zaman kızınla ilişkiye girmeyi hayal ettim" deyip cansız beden ile ilişkiye girdi.

Muguta şehrinde iddiaya göre Big Sipiliano, kızın cenazesinin bekletildiği odaya girdi. Orada bulunan kızın annesine, "Her zaman kızınla ilişkiye girmeyi hayal ettim. Kızın ölünce bu hayalimi gerçekleştirememiş olsam da hiçbir şey için geç değil. Melisa gömülmeden ilişkiye gireceğim" dedi. Bu sözlerinden sonra kızın üzerindeki beyaz örtüyü kaldırıp cinsel ilişkiye girdi.

SERBEST KALDI

Kadınların çığlığı üzerine çevredeki kişiler eve geldi. Sipiliano kalabalık tarafından odadan çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri Sipiliano'yu gözaltına aldı. Suçlu bulunması durumunda 5 yıl hapis cezası alacak olan Sipiliano, kefaletle serbest bırakıldı.

Haber Yorumları (1)
DOĞRU: Tövbe Estağfirullah sen bizleri koru Yarabbi
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