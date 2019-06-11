Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşına cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı
Avustralya'nın Queensland eyaletinde 46 yaşındaki adam, 26 yaşındaki sevgilisi ile evde içki içerken aralarında çıkan tartışma sonra kız arkadaşını önce testere ile parçaladı. Daha sonra kadının kanlar içinde kalmış cansız bedenine cinsel istismarda bulundu.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşanan olay kan dondurdu. 46 yaşındaki adam 26 yaşındaki sevgilisini öldürerek cansın bedenine cinsel istismarda bulundu.
CANSIZ BEDENİYLE İLİŞKİYE GİRDİ
Olay Avustralya'da gerçekleşti. Gözü dönmüş adam ile sevgilisi önce birlikte içki içtiler. Daha sonra çift arasında tartışma çıktı. Gözü döndüm adam kız arkadaşını dövdükten sonra kendisiyle ilişkiye girmesini istedi. Kız arkadaşı kabul etmeyince cani adam kız arkadaşını öldürdü. Gözü dönmüş cani daha sonra kız arkadaşının cansız bedeniyle ilişkiye girdi. Daha sonra ise kız arkadaşını bedenini testereyle parçaladı.
"TESTEREYLE KENDİMİ SAVUNDUM"
Cani adam ifadesinde, "Kız arkadaşım bana saldırdı. bende testereyle kendimi savundum." diyerek kendini savundu. Cani adam mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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