HDP'li Celal Doğan, İYİ Parti ve CHP'nin Ortak Adayı Oluyor

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için; Gaziantep eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve geçen dönem HDP Milletvekili olan Celal Doğan'ı aday göstereceği iddiası, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

CELAL DOĞAN İDDİALARI DOĞRULADI

Gaziantep GAP Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Celal Doğan, iddiaları doğrulayarak birkaç gün içinde adaylığının açıklanacağını duyurdu. Doğan, adaylığı için büyük talep geldiğini vurguladı.

HALKTAN VE SİYASİLERDEN YOĞUN İSTEK VAR

Aday olması konusunda başta CHP Gaziantep il ve ilçe örgütleri olmak üzere kamuoyunun birçok kesiminden talep geldiğini belirten Doğan, siyasilerden ve halktan gelen yoğun istek üzerine aday olduğunu açıkladı.