HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

01.11.2019 22:14

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine durduruldu.

Zeydan'ın tahliye kararını Avukat Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurmuştu. Karaman Twitter hesabından "4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 26. dönem HDP milletvekili Abdullah ZEYDAN ile ilgili;Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve TAHLİYE kararı verildi" paylaşımı yapmıştı.

KARARDA ZEYDAN'IN "KAÇMA VE DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİNE" DİKKAT ÇEKİLDİ

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz etmesi üzerine mahkeme, tahliye kararını durdurdu. Mahkeme, Zeydan'ı "Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hükmen tutuklamaya" karar verdi. Kararda Zeydan'ın "kaçma, delilleri karartma ihtimali bulunduğu" savunuldu.

Zeydan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalıyordu.