HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturmaDİYARBAKIR - HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.

28.10.2019 18:45
HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

DİYARBAKIR - HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma
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