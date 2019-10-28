HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma
HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturmaDİYARBAKIR - HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.
HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma
DİYARBAKIR - HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
VİDEO: HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma