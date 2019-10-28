HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.

28.10.2019 16:45
HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

(Aydın Yorat/İHA)

Kaynak: İHA
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