HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!

03.11.2019 16:57

HDP'nin Küçükçekmece'de düzenlediği İstanbul İl Kongresi skandal görüntülere sahne oldu. Kongrenin açılışında teröristler için 'saygı duruşu' yapan HDP'liler, kongrenin yapıldığı salona girerken, terör örgütü PKK'nın lehine sloganlar attılar.

PKK PAÇAVRALARININ GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

HDP İstanbul teşkilatının 3. Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirildi.Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK-PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi. İstanbul'un farklı ilçelerinden partililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.

İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a selam gönderdi. Güvenlik güçlerinin PKK/YPG paçavralarının asılmasına izin vermediği salonda İstiklal Marşı okunmadı.

'ROJAVA DİRENİŞİ' SLOGANLARI ATILDI

Büyük skandalların yaşandığı kongrede, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları atıldı. Teröristlere saygı duruşunda bulundular ardından da ant içtiler. Salonda büyük bir Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün asılı olduğu dikkatlerden kaçmadı.