HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç Açıklaması

07.10.2019 13:06

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak askeri harekatın, bu bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmeyeceğini öne sürerek, "Askeri güçle bölge gücü olunamaz." dedi.

Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yapılan açıklamaların ve gelişmelerin, Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna bir askeri harekatın her an başlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Suriye ve Irak'ta demokratik rejimlerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi için askeri güçle değil, müzakereyle adımların atılması gerektiğini söyleyen Oluç, "Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak askeri harekat, bu bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmez. Askeri güçle bölge gücü olunamaz. Çözüm, askeri harekatta değildir; çözüm politikadır, demokrasidir, insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür. Farklı etnik inanç ve kimliklerin eşit bir şekilde varlıklarını koruması, yaşam alanlarını geliştirmesidir. Böyle bir anlayış üzerine bu bölgelerde demokrasi sağlanabilir." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde demokratik bir rejimin inşa edilmesi gerektiğini belirten Oluç, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenli bölge ile sağlanamaz. Güvenli bölge anlayışıyla toprak bütünlüğü anlayışı uyuşmaz. Komşu bölgedeki demografik yapının değiştirilmesi hamleleri, o ülkeye barış ve refah getirmez, kaos artar." diye konuştu.

ABD'nin "IŞİD'li esirlerin sorumluluğu Türkiye'de" açıklamasıyla "Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktığını" savunan Oluç, "Bunların yaratacağı sorun Türkiye açısından çok büyük bir iç huzursuzluk yaratacaktır" dedi.

Araştırmaların "AKP-MHP ittifakının çok ciddi şekilde mevzi kaybettiğini" gösterdiğini de iddia eden Oluç, "AKP-MHP ittifakı, sarsılmakta olan iktidarlarını yeni bir askeri harekat temeli üzerinden sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Bu harekat, AKP-MHP iktidarını sağlamlaştırmak için yeni bir dalga estirme harekatıdır." görüşünü öne sürdü.

"Kimsenin sağlığı üzerinden politika yapmadık"

Oluç, dokunulmazlıkların kaldırılmasının yeniden gündemde olduğunu ifade ederek, "Türkiye, dokunulmazlıkların Anayasa'ya aykırı şekilde kaldırılması nedeniyle büyük sorunlar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu, seçimde yenemediğini hapse attırarak sorunu çözme arayışıdır. Demokrasiyi ortadan kaldırma, demokratik siyasete düşmanlık teklifidir." diye konuştu.

CHP-HDP ilişkilerini araştırma komisyonu kurulması meselesinin ise "en ilginç konu" olduğunu dile getiren Oluç, "Biz bunu çok ciddiye aldık. Hatta Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım. MHP, tek başına yapmamış olur, hep beraber yapmış oluruz. Böyle adımların demokrasi anlayışıyla zerre kadar alakası yoktur." dedi.

Oluç, yargı paketiyle ilgili de "Yargı reformuna ihtiyaç çok açıktır çünkü yargıda tuz kokmuştur ama gelen paket yargıdaki bu demokratik reform ihtiyacına cevap veren bir paket değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Saruhan Oluç, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir tweeti beğenmesiyle ilgili soruya, "Devlet Bahçeli dahil olmak üzere hiç kimsenin sağlığı üzerinden politika yapmadık ve yapmayı düşünmeyiz. Bizim derdimiz insanların sağlıklarıyla ilgili değil politik görüşleri ve önerileriyle ilgili. Sağlık üzerinden politika yapılması ve beklentiye girilmesi bizim tarzımız değildir ve bundan sonra da olmayacaktır." karşılığını verdi.

Kaynak: AA