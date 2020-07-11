HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
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HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor

HDP, esnaf ve halktan gelen yoğun şikayetler nedeniyle Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
11.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:34

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Acar, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

HDP'den yapılan açıklamada, Acar ile ilgili Doğubayazıt halkından, iş insanlarından, kent esnafından, partililerden gelen eleştiri ve şikayetler üzerine 5 ay önce araştırma ve inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

"PARTİYE ZARAR VERDİ"

İnceleme sonucu, Doğubayazıt halkından gelen eleştiri ve şikayetlerin haklı olduğu sonucuna varıldığı belirtilen açıklamada, "Gelinen aşamada, ortaya çıkan tablo nedeniyle Doğubayazıt Belediye Eş Başkanı Yıldız Acar'ın Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuzla bugün itibarıyla siyasi ve örgütsel herhangi bir bağı kalmamıştır. Ayrıca Acar'ı partimizin yerel yönetim politikasına verdiği zarar nedeniyle parti üyeliğinden kesin ihraç talebiyle Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk ettiğimizi de değerli halkımız ve tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz." ifadesine yer verildi.

HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Yıldız Acar

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