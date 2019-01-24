HDP'den İstanbul ve Ankara İçin Dikkat Çeken Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır'da şimdiye kadar belirlediği illerin belediye başkan adaylarını Diyarbakır'da düzenlediği toplantıda tanıttı. Aray tanıtım toplantısında açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "AK Parti ve CHP adayları Ankara ve İstanbul'da başa baş gidiyor. Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir" ifadelerini kullandı.

HDP'nin batıda kilit parti konumunda olduğunu söyleyen Temelli şöyle konuştu:

"SEÇİMLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK PARTİ HDP'DİR"

Kürt halkı 31 Mart gününe az önce söylediğim gibi bir referandum günü olarak bakıyor. O gün kayyumla hesaplaşma günü olacak. O gün AK Parti-MHP ittifakıyla hesaplaşma günü olacak. Hangi partiden olursa, hangi düşünceden olursa olsun Kürt halkı faşizme karşı, kayyuma karşı yekvücut olmuş, özlenen ittifakını sağlamıştır. HDP, Batı'da da kilit parti konumundadır. Anketler geliyor önümüze görüyoruz. Her yerde ittifaklar başa baş. AK Parti ve CHP adayları Ankara ve İstanbul'da başa baş gidiyor. Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir."

"AK PARTİ-MHP İTTİFAKINI TARİHİN EN BÜYÜK YENİLGİSİNE UĞRATACAĞIZ"

Kazandıkları 96 belediyeye kayyım atandığını belirten Temelli, "Geçmişteki hatalarımızdan dersler çıkartarak halkımızın sorunlarını çözmeye talip olacağız. Yönetimi kayyumlardan alıp halkımıza vereceğiz. Batı'da AKP-MHP ittifakını tarihin en büyük yenilgisine uğratacağız. Bize ait olanı almaya geliyoruz" dedi.

"KAYYUMLAR 31 MART'TA GİDECEK"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kayyumların yolsuzlukları ve halka karşı yaptıkları gün yüzü gibi ortadadır. Tutuklanan belediye eşbaşkanlarımızın hiçbir şekilde yolsuzluklara bulaşmadıklarını biliyoruz, ama bunu bilmelerine rağmen onları rehin aldılar ve yerlerine kayyumlar atadılar. O kayyumlar 31 Mart günü gidecekler, hep birlikte göndereceğiz onları. Çünkü halkımız 31 Mart tarihini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu halk kendisine de kentine de her zaman sahip çıkarak 31 Mart tarihinde bir kez daha yöneteceğini gösterecektir. Halkımız çok kararlıdır. AKP'ye sandıkta gereken cevabı vereceğini şimdiden belli etmiştir. Bunu bildikleri için hileye başvuruyorlar. Seçmenleri silip, onların yerine hayali seçmenleri getirip, kendilerine göre kazanmanın yollarını arıyorlar."